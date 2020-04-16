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В Польше хотят отменить выборы президента и продлить срок Дуды на два года

Анджей Дуда из открытых источников

Президентские выборы в Польше запланированы на 10 мая

В Польше предлагают внести изменения в Конституцию, которые продлят срок действующего президента Анджея Дуды на два года и отменят выборы, запланированные на май. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

Согласно сообщению, правящая партия "Право и справедливость" и партия "Согласие" подали законопроект, которым предлагается изменить ст. 127 Конституцию и продлить срок президентской каденции до 7 лет. Сейчас срок каденции президента в Польше составляет 5 лет.

Также в проекте прописано, что изменение "будет применяться к сроку действующего президента Республики Польша - Анджея Дуды", и что внесение этих изменений отменяет президентские выборы, запланированные на 10 мая, проведение которых оказалось под вопросом из-за пандемии коронавируса COVID-19.

В то же время отмечается, что после этого лицо, которое было президентом, не сможет повторно избраться на эту должность.

Ранее сообщалось, что Сейм Польши поддержал законопроект правящей партии "Право и справедливость" про проведение заочного голосования, а именно по почте, за президента страны в связи с карантином из-за коронавируса.

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