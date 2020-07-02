В Польше автобус с иностранцами столкнулся с грузовиками, десятки пострадавших

ДТП в Польше tvn24

В результате столкновения грузовики загорелись

В четверг, 2 июля, в населенном пункте Богуславице Силезского воеводства на юге Польши столкнулись пассажирский автобус и два грузовых автомобиля, в результате чего пострадали более 30 человек. Об этом сообщает tvn24.pl.

Как отмечается, ДТП произошло примерно в 15:00 по киевскому времени на дороге национального значения №1, которое переделано под стандарты автомагистрали.

По предварительной информации, грузовик, перевозивший опасное вещество, врезался в другой грузовой автомобиль. После этого у них въехал автобус, который перевозил иностранцев.

В результате удара два грузовика загорелись, один из них огонь полностью уничтожил. Во время этого сгорели также накладные, поэтому установить вещество, которое перевозилось в автомобиле, невозможно.

По предварительной информации, в ДТП пострадали по меньшей мере 32 человека, шестеро из них - в тяжелом состоянии. Информации о погибших нет.

Кроме этого, на место аварии прибыли вертолеты и бригады скорой помощи, которые доставляют пострадавших в медучреждения.

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"Мы устанавливаем причины чрезвычайного происшествия. По состоянию на сейчас все службы сосредотачиваются на том, чтобы оказать помощь пострадавшим",- сообщила пресс-секретарь полиции в городе Ченстохова Сабина Хира.

Обстоятельства и другие подробности дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Напомним, недавно в Варшаве автобус с пассажирами упал с моста, в результате чего пострадали десятки людей, по меньшей мере один человек погиб.