В Пекине ужесточили карантин из-за новой вспышки COVID-19

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Китайская власть перекрыла 29 административных районов

В китайском Пекине усилили карантинные меры из-за новый вспышки COVID-19. Об этом пишет "Радио Свобода".

В частности, китайская власть перекрыла 29 административных районов из более 270 на подчиненной городу территории. Все входы и выходы из них находятся под круглосуточной охраной, в отношении всех, кто прибывает или отбывает, применяют строгий контроль.

Также в Пекине прекращены занятия в школах и переведены на дистанционное обучение. Предприятия и учреждения могут работать, но власть поощряет введение гибкого рабочего режима и переход на дистанционную работу.

По состоянию на 16 июня в Пекине было зарегистрировано 27 новых случаев COVID-19, а за последние пять дней – 106.

Так, новую вспышку связывают с пекинским оптовым рынком Синьфади, который закрыли на прошлых выходных.

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Напомним, Китай сообщил о десятках новых случаев заболевания коронавируса в Пекине, что грозит второй волной эпидемии на фоне открытия Европой границ.