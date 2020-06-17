live
Новости » Мир Читати новину українською

В Пекине ужесточили карантин из-за новой вспышки COVID-19

Фото из открытых источников

Китайская власть перекрыла 29 административных районов

В китайском Пекине усилили карантинные меры из-за новый вспышки COVID-19. Об этом пишет "Радио Свобода".

В частности, китайская власть перекрыла 29 административных районов из более 270 на подчиненной городу территории. Все входы и выходы из них находятся под круглосуточной охраной, в отношении всех, кто прибывает или отбывает, применяют строгий контроль.

Также в Пекине прекращены занятия в школах и переведены на дистанционное обучение. Предприятия и учреждения могут работать, но власть поощряет введение гибкого рабочего режима и переход на дистанционную работу.

По состоянию на 16 июня в Пекине было зарегистрировано 27 новых случаев COVID-19, а за последние пять дней – 106.

Так, новую вспышку связывают с пекинским оптовым рынком Синьфади, который закрыли на прошлых выходных.

Новости по теме: В китайском мегаполисе ввели военное положение из-за новой вспышки коронавируса

Напомним, Китай сообщил о десятках новых случаев заболевания коронавируса в Пекине, что грозит второй волной эпидемии на фоне открытия Европой границ.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Иногда бывает: Зеленский рассказал, общается ли с Коломойским Карикатуры на Венедиктову и Коломойского: Под ГБР сторонники Порошенко ждут его прибытия на допрос Коломойский стал дедушкой: Игорь Палица рассказал о двойном празднике в семье бизнесмена Коломойский написал заявление в прокуратуру на Порошенко, Гонтареву и Рожкову
Loading...

программы канала ZIK

Дело Стерненко. Мера пресечения Порошенко. Программа правительства | Ток-шоу
Александр Онищенко | Hard с Влащенко | 15.06.20
Надежда Савченко | Ток-шоу
Семен Глузман | HARD с Влащенко | 16.06.20
Илья Кива | Ток-шоу
Борьба с неуплатой коммуналки. Законопроект о референдуме | Детали дня | 16.06.20