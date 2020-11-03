В Париже введут комендантский час из-за коронавируса

В Париже введут комендантский час из-за коронавируса Reuters

Ограничения планируют ввести с 21:00 по местному времени

В Париже намерены ввести комендантский час в связи с увеличением новых случаев коронавируса COVID-19. Об этом 3 ноября сообщил официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь, передает BFM.

Как отмечается, комендантский час будет введен в рамках ужесточения карантина до режима самоизоляции, который там действует.

"Мы собираемся восстановить комендантский час в Париже и, возможно, во всем регионе Иль-де-Франс", - отметил Габриэль Атталь.

По его словам, комендантский час планируют ввести с 21:00 по местному времени. Кроме этого, ожидается, что другие детали, связанные с этим ограничением, в течение дня уточнит глава МВД Франции Жеральд Дарманен. Также в ближайшее время будет обнародовано постановление о введении комендантского часа.

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К слову, неделю назад полиция провела более 100 тысяч проверок соблюдения карантина, по итогам которых были выписаны 14 тысяч штрафов.

Напомним, в конце октября президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в ближайшее время в стране будет введен жесткий карантин для сдерживания эпидемии коронавируса COVID-19.