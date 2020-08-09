В Париже маски для лица становятся обязательными на большинстве улиц

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Маски будут обязательны на набережной Сены и более сотни улиц

С понедельника, 10 августа, в Париже ношение масок становится обязательным для лиц старше 11 лет на большинстве главных улиц, а также в четырех департаментах вокруг столицы. Об этом пишет Le Figaro, со ссылкой на мэрию города.

"Все индикаторы показывают, что вирус снова более активно циркулирует в регионе: ежедневно около 400 человек получают положительный результат на COVID-19. Заболеваемость особенно высока среди 20-30-летних", - говорится в заявлении мэрии.

Отмечается, что маски будут обязательны на набережной Сены и более сотни улиц почти во всех районах города, где обычно много людей и трудно соблюдать дистанцию.

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Напомним, в начале июля в Париже открыли самый посещаемый музей мира Лувр. Отмечается, что гости музея смогут увидеть "Мону Лизу" Леонардо да Винчи и большую часть других известных произведений. Тем не менее, треть галереи пока будет закрыта, ведь там невозможно обеспечить социальную дистанцию.