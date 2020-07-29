В Пакистане в суде убили мужчину, обвиняемого в богохульстве

Правоохранители возле суда, где убили Тахира Назима AP

Жертва была арестована два года назад, после того, как Назим утверждал, что он пророк

В Пакистане в зале суда застрелили подсудимого Тахира Назима, которого обвиняли в богохульстве. Об этом сообщает "Радио свобода".

Согласно сообщению, инцидент произошел сегодня, 29 июля, в городе Пешавар на северо-западе страны. Нападающего по имени Халид Хан сразу задержали, но пока непонятно, каким образом ему удалось пронести оружие мимо охраны суда.

По словам задержанного, убить Тахира Назима, которого арестовали два года назад по обвинению в богохульстве после того, как он утверждал, что является пророком, ему приказал пророк Мухаммед, поскольку мужчина принадлежал к вере "Ахмади".

Справка:

Сторонниками веры "Ахмади" являются 4 млн человек религиозного меньшинства в Пакистане, которые в течение десятилетий подвергаются преследованию, хотя сами считают себя мусульманами.

Пакистан провозгласил группу "Ахмади" немусульманськой в 1974 году за то, что основателя веры Гулама Ахмеда считают пророком, а канонический ислам считает, что не может быть пророков после Мухаммеда.

Пакистанский противоречивый закон о богохульстве предусматривает автоматическую смертную казнь для тех, кто признается виновным в обиде Бога, ислама или иных религиозных деятелей.

В то же время, правозащитные группы утверждают, что обвинения в богохульстве часто используются для запугивания религиозных меньшинств и сведения личных счетов.

Напомним, ранее в столице Франции парижане устроили шествие против исламофобии – дискриминации мусульман. Эта акция была проведена через несколько недель после того, как двое человек были тяжело ранены во время стрельбы возле мечети в городе Байонна.