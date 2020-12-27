В Пакистане разбился военный вертолет, четыре человека погибли

Вертолет Anadolu Agency

Вертолет эвакуировал тело военного, погибшего под лавиной

В Пакистане военный вертолет разбился при выполнении спасательной операции, в результате чего 4 человека погибли. Об этом сообщила пресс-служба Вооруженных сил Пакистана.

Отмечается, что трагедия произошла из-за "технических причин" поздно вечером вчера, 26 декабря. Вертолет разбился во время того, как эвакуировал тело военнослужащего, который погиб, попав под лавину.

В результате инцидента погибли первый и второй пилоты вертолета, а также двое солдат.

Как сообщает "Радио Свобода", в этом году в Пакистане произошло несколько аварий военных воздушных судов. В частности, в феврале во время тренировочной миссии упал истребитель Mirage, в березе во время репетиции военного парада разбился истребитель F-16, а в апреле упал военный самолет.

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Напомним, в октябре в городе Пешавар на севере Пакистана прогремел взрыв в исламской семинарии, в результате чего 7 человек погибли и 123 получили ранения. Тогда трагедия случилась во время первого урока в школе.