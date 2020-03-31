live
Новости » Мир Читати новину українською

В Пакистане из-за карантина животных бросили в клетках в зоомагазинах и на рынках

В пакистанских зоомагазинах тысячи животных, брошенных в клетках, ждут помощи Фото из открытых источников

Некоторые животные не дождались помощи

В Пакистанском городе Карачи уже более недели животные заперты в клетках в зоомагазинах и на рынках. Некоторые начали умирать. Об этом сообщает УНН.

“Более недели самый большой в Пакистане город Карачи находится на карантине - и над 15-миллионным городом нависла ужасная тишина. Однако, на территории рынков, где домашних животных бросили в магазинах в закрытых клетках, животные просят о помощи”, - сообщает СМИ.

Отмечается, что помочь согласилась одна из организаций по спасению животных. Они сотрудничают с правительством, чтобы обеспечить животных едой и водой и доставить наиболее пострадавших в спасательный центр. Это стало возможным после того, как власть провинции издала специальный приказ, разрешающий открывать зоомагазины в определенное время суток.

"Мертвые животные лежали рядом с едва живыми, без вентиляции и воздуха, просто в полной темноте и никто не слышал их криков", - говорят зоозащитники.

Они спасли животных из более 100 зоомагазинов, но еще осталось много других. Ветеринары работают в масках и перчатках и держатся на расстоянии друг от друга.

Ранее сообщалось, что в Гонконге от коронавируса умерла первая собака - 17-летний померанский шпиц.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Во Львовской области суд впервые оштрафовал мужчину за нарушение карантина За шашлыки в парке и отсутствие маски на улице пока штрафовать не будут, - МВД "Ощадбанк" продлил срок действия всех своих карт на период карантина У водителя трамвая во Львове обнаружили COVID-19
Loading...

программы канала ZIK

Блокирование трибуны. Правки к земельному законопроекта | Ток-шоу
Олег Ляшко | HARD с Влащенко | 31.03.20
Спецпалата и круглосуточный меддогляд: Как лечат политиков? Повышение цен | Детали недели | 28.03.20
Инфекция распространяется по миру. Украинские границы под замком. Экономический кризис | Ток-шоу
Режим чрезвычайной ситуации. Хайп на вирусе | Ток-шоу
Внеочередное заседание Верховной Рады. Дыра в украинском бюджете | Ток-шоу