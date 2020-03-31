В Пакистане из-за карантина животных бросили в клетках в зоомагазинах и на рынках

В пакистанских зоомагазинах тысячи животных, брошенных в клетках, ждут помощи Фото из открытых источников

Некоторые животные не дождались помощи

В Пакистанском городе Карачи уже более недели животные заперты в клетках в зоомагазинах и на рынках. Некоторые начали умирать. Об этом сообщает УНН.

“Более недели самый большой в Пакистане город Карачи находится на карантине - и над 15-миллионным городом нависла ужасная тишина. Однако, на территории рынков, где домашних животных бросили в магазинах в закрытых клетках, животные просят о помощи”, - сообщает СМИ.

Отмечается, что помочь согласилась одна из организаций по спасению животных. Они сотрудничают с правительством, чтобы обеспечить животных едой и водой и доставить наиболее пострадавших в спасательный центр. Это стало возможным после того, как власть провинции издала специальный приказ, разрешающий открывать зоомагазины в определенное время суток.

"Мертвые животные лежали рядом с едва живыми, без вентиляции и воздуха, просто в полной темноте и никто не слышал их криков", - говорят зоозащитники.

Они спасли животных из более 100 зоомагазинов, но еще осталось много других. Ветеринары работают в масках и перчатках и держатся на расстоянии друг от друга.

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