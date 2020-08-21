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В организме Навального обнаружен смертельно опасный яд, который представляет угрозу и для окружающих

Алексей Навальный. Фото EPA-EFE

Название отравляющего вещества не раскрывают

В организме известного российского оппозиционера Алексея Навального обнаружен яд, смертельно опасный не только для него, но и для окружающих. Об этом сообщил директор основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов со ссылкой на сотрудника полиции, передает DW.

Вместе с тем, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш отметила в своем Twitter, что название отравляющего вещества не раскрывают, поскольку полиция ссылается на тайну следствия.

"Оно (вещество) опасно для жизни окружающих. Всем находящимся рядом с ним нужны специальные костюмы. Поэтому ей (Юлии, жене Навального) отказывают отдавать Алексея", - рассказала пресс-секретарь.

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Впрочем, правоохранительные органы официально пока не сообщают об обнаружении яда в организме Навального.

Отметим, что незадолго до этого появилась информация о том, что главный врач больницы скорой помощи № 1 Омска, в которой находится российский оппозиционер Алексей Навальный, отказался выдать разрешение на его перевозку в больницу за рубежом.

"Главный врач заявил, что Навальный нетранспортабелен. Состояние нестабильное. Решения родственников для его перевозки недостаточно", - отметила Ярмыш.

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Напомним, ранее сообщалось, что российского оппозиционера Алексея Навального экстренно госпитализировали предварительно с отравлением. Политику стало плохо на борту самолета, который экстренно приземлился в городе Омск.

По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, политик успел утром выпить только черный чай и уже через несколько часов начал чувствовать себя плохо.

В то же время, как сообщает издание "Тайга.Инфо", он возвращался из Томской области, где снимал очередное расследование.

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