В ООН считают, что КНДР разработала миниатюрные ядерные устройства

Лидер КНДР Ким Чен Ын Фото из открытых источников

Вероятно этого страна достигла за последние шесть ядерных испытаний

Некоторые страны ООН считают, что Северная Корея могла разработать миниатюрные ядерные устройства для установки на боеголовки своих баллистических ракет, сообщает "Голос Америки".

Согласно конфиденциальному докладу Организации Объединенных Наций, ряд неназванных стран считает, что последние шесть ядерных испытаний в Северной Корее, скорее всего, помогли КНДР разработать миниатюрные ядерные устройства.

"Северная Корея продолжает свою ядерную программу, включая производство высокообогащенного урана и строительство экспериментального легководного ядерного реактора. Одно государство, которое входит в Комитет по санкциям в отношении Северной Кореи СБ ООН считает, что КНДР продолжает производство ядерного оружия", - говорится в докладе.

В докладе ООН также говорится о том, что еще одно государство-член Комитета считает, что Северная Корея "может стремиться к дальнейшей миниатюризации, целью которой являются технологические усовершенствования, такие как пакеты помощи для проникновения, или, возможно, разработка систем, которые могут нести несколько боеголовок".

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Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявлял, что ядерное оружие необходимо его стране для ее безопасности из-за "давления высокой интенсивности и военных угроз со стороны империалистических и враждебных сил".