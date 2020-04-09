В ООН раскритиковали РФ за отказ сотрудничать в деле МН17

В то же время начало судебного разбирательства в Гаагском окружном суде считают важным шагом в деле

Катастрофа МН17 AFP

Бельгия, Эстония, Франция, Германия и Польша упрекнули Российскую Федерацию за невыполнение ею резолюции СБ ООН относительно полного взаимодействия с международным расследованием по делу сбитого над неподконтрольной территорией Донбасса российским "Буком" пассажирского самолета Малайзийских авиалиний MH17. Об этом говорится в совместном заявлении пяти стран, текст которой доступен Укринформ.

"Обидно, что российская власть до сих пор не сотрудничает в полной мере с независимым расследованием JIT (Совместной следственной группы, - ред.). В то время, как уголовное расследование JIT продолжается, мы призываем все государства, включая Российскую Федерацию, выполнить свои обязательства по Резолюции 2166 ООН и полностью сотрудничать с международным расследованием", - сказано в документе.

Кроме этого, отмечается, что начало уголовного судебного разбирательства 9 марта в Гаагском окружном суде "стало важной вехой для установления правды и справедливости для жертв и их семей, а также к привлечению к ответственности лиц, ответственных за сбитый рейс MH17".

Также в совместном заявлении пять стран высоко оценили работу голландской судебной власти: "Мы выражаем полную уверенность в их независимости, беспристрастности и профессионализме".

Напомним, недавно главный прокурор Нидерландов в деле о катастрофе MH17 на Донбассе Фред Вестербеке заявил о своем увольнении.