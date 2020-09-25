В ООН призывают Беларусь освободить Колесникову

Эксперты ООН также просят расследовать обстоятельства задержания белорусского оппозиционера

Как отмечается, белорусские власти также просят расследовать обстоятельства ее задержания.

В ООН добавили, что Беларусь должна провести быстрое и эффективное расследование того, что произошло с Колесниковой, а также совершить правосудие над теми, кто причастен к ее похищению.

Кроме того, эксперты ООН выразили серьезную обеспокоенность относительно систематического преследования в Беларуси оппозиционных политиков, таких как Колесникова, которую похитили на улице столицы страны Минска.

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Напомним, 7 сентября стало известно, что в центре Минска неизвестные люди похитили члена Координационного совета Марию Колесникову. Согласно сообщению, около 10:05 неизвестные люди в штатском и в масках посадили Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" возле Национального художественного музея и увезли в неизвестном направлении.

Позже белорусских оппозиционеров Марию Колесникову, Ивана Кравцова и Антона Родненкова заметили при пересечении границы с Украиной. В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что политики покинули Беларусь утром 8 сентября.

Впоследствии стало известно, что Мария Колесникова не пересекала границу с Украиной. Ее задержали в Беларуси, по официальной информации, после того, как она оказалась вне машины, в которой ехали ее соратники.

На прошлой неделе Марии Колесниковой выдвинули официальное обвинение. Ее обвиняют в совершении преступления по ч. 3 ст. 361 УК Республики Беларусь (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет).

Сегодня, 25 сентября, Минский городской суд отказался освободить из-под стражи члена президиума Координационного Совета Беларуси Марию Колесникову. Суд признал законным избрание меры пресечения в виде содержания под стражей до 8 ноября.