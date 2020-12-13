live
Новости » Мир Читати новину українською

В ООН призвали страны объявить "чрезвычайное положение климата"

Страны должны сократить выбросы парниковых газов в атмосферу до нуля

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал все страны мира объявить "чрезвычайное положение климата". Об этом он сообщил во время онлайн-саммита по случаю пятой годовщины Парижского климатического соглашения, передает Радио Свобода

Гутерриш подчеркнул, что чрезвычайное положение в мире должно продолжаться до тех пор, пока не будет достигнуто нейтральности углерода. При этом выбросы парниковых газов в атмосферу должны сократиться до нуля. 

Отмечается, что в саммите приняли участие лидеры из более 70 стран мира, которые обсудили планы борьбы с глобальным потеплением. В частности, Германия пообещала выделить более 600 миллионов долларов на поддержку глобальных усилий по борьбе с изменением климата. В то же время Китай пообещал сократить выбросы на 65 процентов к 2030 году по сравнению с уровнем 2005 года.

Новости по теме: Шмыгаль заявил, что через 50 лет Украина откажется от угля, нефти и газа

К слову, Парижское климатическое соглашение было подписано в 2015 году. Документ обязал участников принять меры в попытке ограничить повышение глобальной температуры в рамках 2 градусов по Цельсию. Однако, в ООН предупредили, что температура Земли в этом веке может вырасти более чем на 3 градуса.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах значительно уменьшить количество выбросов парниковых газов до 2030 года, чтобы страна в результате отказалась от угля ради спасения климата.

 
Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Шторм в курортной Кирилловке разрушил инфраструктуру: Владельцы баз отдыха просят помощи Внезапная гололедица по всей Украине: Почему дороги превратились в каток и когда погода станет еще хуже Гололед на улице: Как правильно передвигаться и уберечь себя от травм Из-за ухудшения погодных условий в Украине возможны задержки в движении поездов
Loading...

программы канала ZIK

Бизнес на COVID-19.
Ужасная ДТП. Фальсификация лекарств. Повторное заражение на COVID-19 | #Новости | 12.12.20
Торговля с РФ. Локдаун. Газ и тарифы. Зверобой идет в Раду | Ток-шоу
Маруся Зверобой - в Раду. Министры без портфелей. Второй пик безработицы | Ток-шоу
Липовые тесты на COVID-19. Почему больницы отказываются помогать? | COVID-19: Поддерживаем друг друга
Михаил Погребинский | Ток-шоу