В ООН призвали страны объявить "чрезвычайное положение климата"

Страны должны сократить выбросы парниковых газов в атмосферу до нуля

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал все страны мира объявить "чрезвычайное положение климата". Об этом он сообщил во время онлайн-саммита по случаю пятой годовщины Парижского климатического соглашения, передает Радио Свобода.

Гутерриш подчеркнул, что чрезвычайное положение в мире должно продолжаться до тех пор, пока не будет достигнуто нейтральности углерода. При этом выбросы парниковых газов в атмосферу должны сократиться до нуля.

Отмечается, что в саммите приняли участие лидеры из более 70 стран мира, которые обсудили планы борьбы с глобальным потеплением. В частности, Германия пообещала выделить более 600 миллионов долларов на поддержку глобальных усилий по борьбе с изменением климата. В то же время Китай пообещал сократить выбросы на 65 процентов к 2030 году по сравнению с уровнем 2005 года.

К слову, Парижское климатическое соглашение было подписано в 2015 году. Документ обязал участников принять меры в попытке ограничить повышение глобальной температуры в рамках 2 градусов по Цельсию. Однако, в ООН предупредили, что температура Земли в этом веке может вырасти более чем на 3 градуса.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах значительно уменьшить количество выбросов парниковых газов до 2030 года, чтобы страна в результате отказалась от угля ради спасения климата.