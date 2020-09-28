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В ООН призвали Азербайджан к прекращению огня в Нагорном Карабахе

Генсек ООН призвал к немедленному направлению наблюдателей ОБСЕ в регион

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутереш во время телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым призвал последнего к прекращению огня в Нагорном Карабахе. Об этом во время брифинга заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

В частности, Гутереш заявил о необходимости немедленного прекращения огня между Арменией и Азербайджаном и возобновления переговоров без предпосылок под эгидой Минской группы. Вместе с тем, генсек ООН призвал к немедленному направлению наблюдателей ОБСЕ в регион.

По его словам, он будет иметь аналогичный разговор с премьер-министром Армении Николой Пашиняном.

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Напомним, накануне, 27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия на границе и обвинили друг друга в эскалации насилия в Нагорном Карабахе.

Впоследствии Армения объявила в стране военное положение и всеобщую мобилизацию резерва.

Позже указ об объявлении военного положения в стране подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев. 

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