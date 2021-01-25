В ООН опасаются увеличения смертности от коронавируса

Причиной этому может стать нехватка вакцин и мутации коронавируса

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш прогнозирует увеличение смертности от коронавируса COVID-19 из-за недостаточности вакцин и мутации инфекции. Об этом он сказал на виртуальном экономическом форуме в Давосе.

"Существует реальная угроза мутаций вируса в более заразные и смертоносные варианты, которые могут быть устойчивее к существующим вакцинам", - отметил генсек ООН.

Он призвал увеличить производство вакцин против COVID-19 во всем мире и обеспечить их всеобщую доступность.

"Вакцины быстро появляются в странах с высоким уровнем дохода, тогда как более бедным странам их не хватает. Если развитые страны думают, что они будут в безопасности пока вакцинируют своих граждан, пренебрегая остальным миром, то они ошибаются", - подчеркнул Гутерриш.

Напомним, ранее исследователи из Оксфордского университета обнаружили, что защита всего 5% наиболее уязвимой группы населения в стране от коронавируса поможет уменьшить смертность от COVID-19 на 75%. В частности, алгоритм показал, что 76% смертельных случаев в первой волне пандемии случилось как раз среди людей из первых 5% вероятной группы риска.