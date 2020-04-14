В ООН 189 сотрудников заболели на COVID-19
Трое сотрудников умерли от осложнений
В Организации Объединенных Наций 189 сотрудников заболели на COVID-19. Об этом сообщил заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Гак, пишет CNN.
"У 189 сотрудников диагностировали коронавирус по состоянию на вечер воскресенья (12 апреля - ред.)", - рассказал заместитель.
По словам Гака, уже трое сотрудников умерли от осложнений, связанных с коронавирусом.
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Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что коронавирус является крупнейшим кризисом со времен Второй мировой войны.