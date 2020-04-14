live
Новости » Мир Читати новину українською

В ООН 189 сотрудников заболели на COVID-19

pixabay.com

Трое сотрудников умерли от осложнений

В Организации Объединенных Наций 189 сотрудников заболели на COVID-19. Об этом сообщил заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Гак, пишет CNN.

"У 189 сотрудников диагностировали коронавирус по состоянию на вечер воскресенья (12 апреля - ред.)", - рассказал заместитель.

По словам Гака, уже трое сотрудников умерли от осложнений, связанных с коронавирусом.

Новости по теме: ООН планирует мобилизовать 165 млн долларов на борьбу с COVID-19 в Украине, - Шмыгаль

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что коронавирус является крупнейшим кризисом со времен Второй мировой войны.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Украине втрое увеличено количество тестов на коронавирус, - Минздрав В Украине уже 4 пациента выздоровели от коронавирусной болезни, - Минздрав В Украине будет действовать единая вертикаль для борьбы с коронавирусом, – Ляшко В Украине больше всего болеют люди от 30 до 49 лет, – Минздрав
Loading...

программы канала ZIK

Дмитрий Спивак І HARD из Влащенко І 13.04.2020
Елена Лукаш | Ток-шоу
Внеочередное заседание Верховной Рады | 13.04.20
Экономическая ситуация в стране во время карантина. Получит ли Украина транш от МВФ? | Народ против | 09.04.20
Народ против | Интервью с Евгением Комаровским | 09.04.20
Анатолий Шарий | HARD с Влащенко | 07.04.20