В Оксфорде похитили три картины за несколько миллионов фунтов стерлингов

Произведения искусства дотируются XVI и XVII веками

В Великобритании украли картины XVI и XVII веков, стоимость которых оценивается в несколько миллионов фунтов стерлингов. Преступление произошло на выходных, передает Daily Mail.

Согласно сообщению, шедевры искусства были похищены из картинной галереи Крайстчерча в Оксфордском университете.

Воры позарились на полотна Антониса Ван Дейка "Солдат верхом на лошади" (1616), картину Сальватора Розы "Скалистое побережье" (конец 1640-х годов) и работу Аннибале Карраччи "Мальчик, который пьет" (примерно 1580 год).

Напомним, в ноябре прошлого года с Даличской картинной галереи в Лондоне пытались вынести две картины Рембрандта.