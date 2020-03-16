live
Новости » Мир Читати новину українською

В Оксфорде похитили три картины за несколько миллионов фунтов стерлингов

Произведения искусства дотируются XVI и XVII веками

В Великобритании украли картины XVI и XVII веков, стоимость которых оценивается в несколько миллионов фунтов стерлингов. Преступление произошло на выходных, передает Daily Mail.

Согласно сообщению, шедевры искусства были похищены из картинной галереи Крайстчерча в Оксфордском университете.

Воры позарились на полотна Антониса Ван Дейка "Солдат верхом на лошади" (1616), картину Сальватора Розы "Скалистое побережье" (конец 1640-х годов) и работу Аннибале Карраччи "Мальчик, который пьет" (примерно 1580 год).

Напомним, в ноябре прошлого года с Даличской картинной галереи в Лондоне пытались вынести две картины Рембрандта

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Вода – наше сокровище или наша беда?
Loading...

программы канала ZIK

Спецборт за украинцами. Лихорадка экономики. Новый режим работы ВРУ | Детали недели | 14.03.20
Макс Бужанский | HARD с Влащенко | 11.03.20
Украина закрывает границы. Мир на пороге финансового кризиса | Детали дня | 13.03.20
Народ против | Порошенко на допрос. Мировой кризис. Контрабанда в Украине | 12.03.2020
Быть ли чрезвычайному положению в Украине? | Ток-шоу
Анатолий Шарий | Порошенко в розыск. Паника в Украине | Ток-шоу