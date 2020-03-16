В Оксфорде похитили три картины за несколько миллионов фунтов стерлингов
Произведения искусства дотируются XVI и XVII веками
В Великобритании украли картины XVI и XVII веков, стоимость которых оценивается в несколько миллионов фунтов стерлингов. Преступление произошло на выходных, передает Daily Mail.
Согласно сообщению, шедевры искусства были похищены из картинной галереи Крайстчерча в Оксфордском университете.
Воры позарились на полотна Антониса Ван Дейка "Солдат верхом на лошади" (1616), картину Сальватора Розы "Скалистое побережье" (конец 1640-х годов) и работу Аннибале Карраччи "Мальчик, который пьет" (примерно 1580 год).
Напомним, в ноябре прошлого года с Даличской картинной галереи в Лондоне пытались вынести две картины Рембрандта.