live
Новости » Мир Читати новину українською

В ОАЭ заявили о готовности запуска космического аппарата на Марс

Фото из открытых источников

Космическое путешествие начнется с острова Танегасима в Японии

Космическое агентство Объединенных Арабских Эмиратов готово к запуску космического исследовательского аппарата "Hope" 17 июля. Об этом сообщает UAE Space Agency, страница Hope Mars Mission в Twitter.

"Космическая миссия ОАЭ, первая межпланетная миссия арабского мира, начнется в пятницу 17 июля 2020 года в 00:43 по времени ОАЭ (23:43 по Киеву - ред.)", - говорится в твите.

Новости по теме: Над Марсом обнаружили необычное сияние

Как отмечается, космическое путешествие на Марс возьмет старт с острова Танэгасима в Японии. В частности, ракета компании Mitsubishi Heavy Industries H-IIA доставит в космос зонд "Hope". 

По предварительным подсчетам, в течение семи месяцев пути исследовательский аппарат преодолеет 493 миллионов километров.  

Новости по теме: NASA нашло способ доставить на Землю образцы марсианского грунта

К слову, перед этим Объединенные Арабские Эмираты планировали первый запуск миссии на Марс 15 июля, однако, из-за сильных ливней в Японии миссию пришлось отложить до 16 июля, ведь тогда запуск мог стать опасным.

Напомним, накануне в американском космическом агентстве NASA заявили, что ракета, которая доставит на Красную планету марсоход "Perseverance" отправится 30 июля. Работа этого аппарата запланирована на почти два года.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Киевской области разоблачили поставщика медоборудования для борьбы с COVID-19, который присвоил 10,5 млн гривен В Сумах поймали чиновников на махинация с закупкой аппаратов ИВЛ Чиновники бывшего Минкульта присвоили 17 млн гривен из госбюджета, - СБУ
Loading...

программы канала ZIK

Анатолий Шарий | Ток-шоу
Игорный легалайз в Украине. Резонансное ДТП. Языковой Майдан | Ток-шоу
Hard с Влащенко | Дмитрий Спивак | 14.07.20
Легализация игорного бизнеса. Коррупция и разворовывание денег | Ток-шоу
Светлана Крюкова | Ток-шоу
Михаил Чаплыга | Ток-шоу