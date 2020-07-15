В ОАЭ заявили о готовности запуска космического аппарата на Марс

Фото из открытых источников

Космическое путешествие начнется с острова Танегасима в Японии

Космическое агентство Объединенных Арабских Эмиратов готово к запуску космического исследовательского аппарата "Hope" 17 июля. Об этом сообщает UAE Space Agency, страница Hope Mars Mission в Twitter.

"Космическая миссия ОАЭ, первая межпланетная миссия арабского мира, начнется в пятницу 17 июля 2020 года в 00:43 по времени ОАЭ (23:43 по Киеву - ред.)", - говорится в твите.

Новости по теме: Над Марсом обнаружили необычное сияние

Как отмечается, космическое путешествие на Марс возьмет старт с острова Танэгасима в Японии. В частности, ракета компании Mitsubishi Heavy Industries H-IIA доставит в космос зонд "Hope".

По предварительным подсчетам, в течение семи месяцев пути исследовательский аппарат преодолеет 493 миллионов километров.

Новости по теме: NASA нашло способ доставить на Землю образцы марсианского грунта

К слову, перед этим Объединенные Арабские Эмираты планировали первый запуск миссии на Марс 15 июля, однако, из-за сильных ливней в Японии миссию пришлось отложить до 16 июля, ведь тогда запуск мог стать опасным.

Напомним, накануне в американском космическом агентстве NASA заявили, что ракета, которая доставит на Красную планету марсоход "Perseverance" отправится 30 июля. Работа этого аппарата запланирована на почти два года.