В ОАЭ загорелся огромный рынок

Пожар на рынке в ОАЭ Фото из открытых источников

На данный момент о причине возгорания не сообщается

В городе Аджиман (Объединенные Арабские Эмираты) вспыхнул большой рынок. Об этом пишет Dubai eye.

"На рынке в промышленной зоне Аджимана произошел масштабный пожар. На месте происшествия находятся бригады гражданской обороны и другой аварийный персонал", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар вспыхнул около 18:30 возле плодоовощного рынка. На данный момент о причине возгорания не сообщается.

На месте продолжают работать пожарные с нескольких станций.

Новости по теме: Взрыв в Бейруте: Число пострадавших превысило 5 тысяч

Напомним, накануне в порту Бейрута, столицы Ливана, в течение 15 минут прогремели два мощных взрыва, в результате которых повреждены десятки зданий.

Позже, по результатам первоначального расследования, причиной взрыва в Бейруте стала бездеятельность и халатность в хранении взрывоопасных материалов на портовых складах. Как отмечается, пожар начался на 9-м складе и перекинулся на 12-й, где хранилась аммиачная селитра. Вопросы безопасности хранения селитры рассматривали несколько комитетов, но они так и не издали указ об утилизации этого легковоспламеняющегося материала.

По информации Reuters, за 6 месяцев до взрыва было предупреждение о необходимости утилизации селитры, однако несколько комитетов так и не издали соответствующий указ.