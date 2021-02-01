В Нью-Йорке объявили чрезвычайное положение из-за мощного шторма

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Американцев предупредили об осложнении ситуации на дорогах

В Нью-Йорке, Нью-Джерси и Коннектикуте объявили чрезвычайное положение из-за мощных порывов ветра от 55 до 80 км/ч. Об этом пишет Fox News.

В частности, американцев предупредили об осложнении ситуации на дорогах. В то же время существует угроза свержения ветвей деревьев и отключения электроэнергии.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил чрезвычайное положение и призвал горожан оставаться дома.

К слову, шторм начался в Калифорнии в минувшие выходные. Впоследствии непогода досталась Чикаго и долину Огайо, а теперь достиг Нью-Йорка. Так, в Чикаго выпало почти 18 см снега к утру 31 января.

В Висконсине высота снежного покрова постигла более 38 см, при этом снег продолжал падать.

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Напомним, в Украине 1 февраля ожидаются сильный снег и гололедица в связи с этим было объявлено штормовое предупреждение.