В Новой Зеландии впервые за 102 дня выявили вспышку COVID-19

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн Фото из открытых источников

Источник инфицирования не удалось установить

В крупнейшем новозеландском городе Окленд обнаружили первые случаи заражения COVID-19 через 102 дня без всякой внутренней передачи в стране. Об этом сообщает Euronews.

Согласно сообщению, коронавирус обнаружили у человека 50-ти лет из Южного Окленда. Человек имел симптомы в течение пяти дней, однако не сообщал ни о каких заграничных поездках. Поэтому установить источник инфицирования не удалось. Также положительный результат показали тесты трех членов семьи.

Как отметили в Министерстве здравоохранения страны, каждого, кто контактировал с больным, будут отслеживать и проверять на COVID-19 согласно обычному протоколу. Все лица, имевшие тесные контакты с четырьмя больными будут оставаться в самоизоляции в течение 14 дней, независимо от результата тестирования, а все случайные контакты будут оставаться в самоизоляции до тех пор, пока не получат результаты своих тестов.

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Также министр здравоохранения Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявил, что в Окленде будет объявлен третий уровень тревоги с полудня в среду до полуночи в пятницу. На это время бары и многие другие предприятия города будут закрыты. Гражданам будет предложено остаться дома. Кроме этого, в Окленд будет запрещен въезд для всех граждан, если только они не возвращаются домой.

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"Эти три дня дадут нам время оценить ситуацию, собрать информацию, убедиться, что у нас есть широкомасштабное отслеживание контактов, чтобы мы могли узнать больше о том, как возник этот случай и принять решение о том, как реагировать на него после получения дополнительной информации", - сказала Ардерн.

Напомним, в связи с отсутствием активных случаев коронавируса Новая Зеландия с 9 июня отменила все карантинные ограничения, за исключением пограничного контроля.