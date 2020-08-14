В Новой Зеландии откопали редкого хохлатого пингвина

Хохлатые пингвины Фото из открытых источников

Животное принадлежит к роду Eudyptes atatu, что в переводе с языка маори означает "Рассвет"

В Новой Зеландии на Северном острове раскопали останки хохлатого пингвина, пролежавшего в земле примерно 3,36-3,06 миллиона лет. Об этом говорится в статьи ученых для журнала Proceedings of the Royal Society B.

Как отмечается, останки принадлежали неизвестному ранее виду пингвинов, которые являются древнейшими представителями рода Eudyptes atat в Новой Зеландии. По данным палеонтологов, животное принадлежит к отряду хохлатых пингвинов, в который входит семь современных и один недавно вымерший вид.

Так, предварительно установлено, что длина тела пингвина достигала 65 сантиметров, а его вес составлял около пяти килограммов. Новый вид отличается от современных представителей рода Eudyptes atatu деталями строения конечностей и черепа.

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В частности, клюв хохлатого пингвина был тоньше, чем у современных представителей, и напоминал замечательного пингвина. Отмечается, что у общих предков замечательных и хохлатых пингвинов клювы были тонкими. Однако, в последних они постепенно становились толще.

Напомним, ранее аргентинские ученые обнаружили окаменевшую кожу и останки крыла пингвина, который жил на острове Сеймур в Антарктике примерно 43 миллиона лет назад.