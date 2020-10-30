В Новой Зеландии граждане поддержали эвтаназию, однако выступили против легализации каннабиса

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Медицинский каннабис в стране уже разрешен

Во время референдума в Новой Зеландии граждане проголосовали за легализацию эвтаназии для неизлечимо больных людей, которые с медицинской помощью хотят закончить свою жизнь. В то же время большинство граждан не поддержало легализацию каннабиса в рекреационных целях. Об этом сообщает The Independent.

Согласно сообщению, референдум проходил одновременно с всеобщими выборами 17 октября, на которых на второй срок избрали премьер-министра Джасинду Ардерн. Избирателям задали два вопроса: как они относятся к легализации эвтаназии и каннабиса в рекреационных целях.

Как отмечается, на данный момент результаты голосования свидетельствуют о том, что 65% опрошенных проголосовали за легализацию эвтаназии, в то время как только 46% высказались за легализацию каннабиса.

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Сейчас способ легализации эвтаназии относительно прост, поскольку в прошлом году парламент Новой Зеландии уже принял Закон о выборе конца жизни, который требовал, чтобы более 50% избирателей высказались за его поддержку на референдуме. Теперь закон вступит в силу через 12 месяцев с момента объявления окончательных результатов.

Как только это произойдет, эвтаназия будет разрешена любому гражданину Новой Зеландии старше 18 лет, который страдает смертельной болезнью и, вероятно, умрет в течение шести месяцев и испытывает невыносимые страдания. Благодаря этому Новая Зеландия присоединяется к таким странам, как Канада, Нидерланды, Люксембург и Бельгия, где эвтаназия уже разрешена в ограниченных ситуациях.

Что касается легализации каннабиса, то теперь правительству придется внести в парламент новый законопроект и привлечь общественность к обсуждению. В то же время результаты референдума не повлияют на использование лекарственной конопли и гашиша, которые уже являются законными в Новой Зеландии.

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Напомним, недавно правительство Нидерландов одобрило планы по легализации эвтаназии для неизлечимо больных детей, которым не исполнилось 12 лет. Изменение правила затронет от пяти до десяти детей в год.