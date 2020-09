В новом клипе Леди Гаги "911" нашли отсылку на фильм Сергея Параджанова

Режиссером видео стал Тарсем Сингх

На днях американская певица Леди Гага презентовала клип на песню "911" с последнего альбома Chromatica, релиз которого состоялся в конце мая, передает Vogue.

Отмечается, что постановщиком клипа выступил Тарсем Сингх, который отметил в одном из интервью, что черпал вдохновение из ленты украинского и армянского режиссера Сергея Параджанова "Цвет граната" о жизни великого армянского средневекового поэта Саят-Новы.

По информации издания Na chasi, в видео присутствуют различные визуальные образы и кадры, заимствованные из фильма, а также используются слова на армянском языке. В одной из сцен клипа есть постер ленты "Цвет граната".

