В новом клипе Леди Гаги "911" нашли отсылку на фильм Сергея Параджанова
Режиссером видео стал Тарсем Сингх
На днях американская певица Леди Гага презентовала клип на песню "911" с последнего альбома Chromatica, релиз которого состоялся в конце мая, передает Vogue.
Отмечается, что постановщиком клипа выступил Тарсем Сингх, который отметил в одном из интервью, что черпал вдохновение из ленты украинского и армянского режиссера Сергея Параджанова "Цвет граната" о жизни великого армянского средневекового поэта Саят-Новы.
По информации издания Na chasi, в видео присутствуют различные визуальные образы и кадры, заимствованные из фильма, а также используются слова на армянском языке. В одной из сцен клипа есть постер ленты "Цвет граната".
Ранее сообщалось, что музыканты британской рок-группы Queen Брайан Мэй и Роджер Тейлор совместно с певцом Адамом Ламбертом выпустили клип на песню You are the Champions, посвященную медработникам. В начале клипа появляются кадры безлюдного Майдана Независимости в Киеве.