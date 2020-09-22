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В новом клипе Леди Гаги "911" нашли отсылку на фильм Сергея Параджанова

Фото из открытых источников

Режиссером видео стал Тарсем Сингх

На днях американская певица Леди Гага презентовала клип на песню "911" с последнего альбома Chromatica, релиз которого состоялся в конце мая, передает Vogue

Отмечается, что постановщиком клипа выступил Тарсем Сингх, который отметил в одном из интервью, что черпал вдохновение из ленты украинского и армянского режиссера Сергея Параджанова "Цвет граната" о жизни великого армянского средневекового поэта Саят-Новы. 

По информации издания Na chasi, в видео присутствуют различные визуальные образы и кадры, заимствованные из фильма, а также используются слова на армянском языке. В одной из сцен клипа есть постер ленты "Цвет граната".

Новости по теме: В Киеве презентовали документальный фильм о Сергее Параджанове

Ранее сообщалось, что музыканты британской рок-группы Queen Брайан Мэй и Роджер Тейлор совместно с певцом Адамом Ламбертом выпустили клип на песню You are the Champions, посвященную медработникам. В начале клипа появляются кадры безлюдного Майдана Независимости в Киеве

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