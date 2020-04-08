В Нотр-Даме впервые после пожара состоится служба: Участие примут не все

Собор Парижской Богоматери во время реконструкции Фото из открытых источников

Участие в службе сможет взять небольшое количество людей

В пятницу, 10 апреля, в соборе Парижской Богоматери впервые после пожара произойдет небольшое богослужение. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, за пандемии COVID-19 участие в службе смогут взять не более семи человек. Однако другие верующие будут иметь возможность приобщиться к богослужению с помощью онлайн-трансляции.

"Только несколько священников будут посещать мессы, которые мы будем проводить в течение Страстной недели, и люди смогут следить за службами по радио или телевидению", - отметил архиепископ Парижа Мишель Аупетит.

Кроме этого, архиепископ подчеркнул, что в этом году не будет пасхальных процессий в связи с карантином, который ограничивает количество публичных собраний. Однако на Пасху Мишель Аупетит проведет мессу в церкви Сен-Жермен-л'Осерруа возле Лувра в центре Парижа. По предварительной информации, эту службу смогут посетить примерно 20 человек.

Напомним, вечером 15 апреля 2019 года в центре Парижа произошел масштабный пожар в соборе Парижской Богоматери. В итоге в Нотр-Даме обвалился главный шпиль и разрушились деревянные конструкции перекрытия крыши. Однако, через некоторое время уничтоженный пожаром собор Парижской Богоматери начали восстанавливать.

Впоследствии криминалисты, которые работали на месте пожара в соборе Парижской Богоматери, назвали его вероятную причину.

А ровно через два месяца после пожара во всемирно известном соборе Парижской Богоматери состоялась первая месса.