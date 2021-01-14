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В Норвегии после прививки от коронавируса умерло более 20 человек

Женщина получила прививку вакциной Pfizer Фото из открытых источников

Специалисты продолжают выяснять причины смерти граждан

В Норвегии число умерших, после прививки вакциной от коронавируса Pfizer, пациентов увеличилось до 23 человек.  Об этом сообщает пресс-служба Норвежского агентства лекарственных средств.

Согласно сообщению, вакцина действительно могла вызвать побочные эффекты, которые привели к "более серьезному течению имеющихся у пожилых людей заболеваний".

"Отчеты могут указывать на то, что общие побочные эффекты от мРНК-вакцин, такие, как лихорадка и тошнота, могли привести к смерти некоторых ослабленных пациентов", - добавили в агентстве.

Как известно, вакцинация от коронавируса в Норвегии началась 27 декабря 2020 года. Среди 23 зафиксированных смертей, после прививки, 13 случаев уже изучены. Специалисты продолжают выяснять причины смерти граждан Норвегии.

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Напомним, впервые о летальных случаях после вакцинации в Норвегии стало известно на прошлой неделе, 5 января. Тогда сообщалось, что двое пожилых людей умерли через двое суток после введения вакцины против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech

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