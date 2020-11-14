В Нигерии затонуло пассажирское судно, 18 человек погибли

Нигерия Фото из открытых источников

Пятерых человек удалось спасти

В Нигерии в штате Баучи произошло затопление пассажирского каноэ, в результате чего погибли 18 человек. Об этом сообщает Daily Post Nigeria.

Отмечается, что судно в результате перегрузки. "В результате затопления пассажирского каноэ в штате Баучи в Нигерии погибли 18 человек. Представитель полиции штата Баучи Ахмед Мохаммед Вакил сообщил журналистам, что каноэ, перевозившее пассажиров и товары по реке Буджи, затонуло из-за перегрузки в районе Итас–Гадау", - говорится в сообщении.

Сейчас известно, что пятерых человек, которые упали в воду, удалось спасти, после чего их госпитализировали. Сейчас продолжается поисково-спасательная операция.

Как сообщили в полиции Нигерии, тела погибших были извлечены из реки и доставлены в общую больницу Итас для посмертного исследования.

Отмечается, что в Нигерии в сезон дождей часто случаются такие трагедии.

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Напомним, недавно в Средиземном море у берегов Турции столкнулись два корабля, в результате чего погибли по меньшей мере четыре человека. Еще один человек считался пропавшим без вести.

Ранее сообщалось, что у берегов Сенегала взорвалось рыболовное судно с мигрантами, в результате чего по меньшей мере 100 человек погибли.