В Нигерии взорвался бензовоз, есть погибшие

CNN

Среди тел погибших нашли детей

В городе Локоджа, Нигерия, в результате взрыва бензовоза 28 человек погибли. Об этом рассказал представитель агентства по безопасности дорожного движения Биси Казим, передает CNN.

По словам Казима, среди тел погибших нашли детей. Трагедия произошла недалеко от автозаправочной станции на шоссе Локоджа-Заряги в штате Коги.

В свою очередь губернатор штата Яхая Белло сообщил, что аналогичные трагедии уже случались в стране. В частности, это связано с тем, что сырая нефть часто перевозится автомобильным транспортом.

Так, в 2019 году в результате взрыва бензовоза в центральной части Нигерии погибли по меньшей мере 50 человек и 100 человек были ранены.

До того, в 2015 году произошла авария на танкере в штате Анамбра, тогда там погибло более 60 человек.

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Напомним, недавно в Подольском районе Киева прогремел взрыв в одном из ресторанов, в результате чего два человека получили ранения. По предварительной версии, взорвались два небольших газовых баллона.