В Нидерландах возобновляются слушания по делу MH17

Нидерландская прокуратура надеется, что осенью суд перейдет к рассмотрению дела по существу

В Гааге в понедельник возобновляются слушания в рамках судебного процесса по делу о сбитом в небе над Донбассом малайзийском "Боинге". Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Предыдущий этап слушаний прошел с 8 по 10 июня. На нем стороны, в частности, сообщили о проделанной работе и собранной информации. Ожидается, что теперь в суде продолжат подготовку к началу рассмотрения дела по существу.

Ранее нидерландская прокуратура выразила надежду, что Окружной суд Гааги сможет осенью приступить к рассмотрению по существу дела о крушении на востоке Украины пассажирского самолета рейса MH-17.

При этом в прокуратуре считают, что если защита не будет готова к осени, то можно сначала приступить к слушаниям по поводу тех обвиняемых, которые решили, что они не будут представлены в суде адвокатами.

Наконец, прокуратура надеется, что к 22 июня 2020 года сторона защиты сообщит о том, какая дополнительная информация ей нужна для подготовки к последующим слушаниям.

Первоначально слушания были прерваны в марте из-за вспышки коронавируса в мире. Тогда в Нидерландах объявили, что будут слушать в судах только срочные дела, а рассмотрение дела о катастрофе самолета авиакомпании Malaysia Airlines в Украине отложили до лета.

Рассмотрение ведется в отношении четырех граждан России и Украины, которые, как утверждают прокуроры, были причастны к трагедии.

Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившихся на борту, погибли.

Новости по теме: Украина передала в Гаагу материалы о военном преступлении России в Крыму

Напомним, Гаагский окружной суд начал рассмотрение дела о сбитом пассажирском самолете Boeing 777 "Малайзийских авиалиний" рейса МН17 в судебном комплексе "Схипхол".