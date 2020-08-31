В Нидерландах возобновляют слушания по делу MH17
Главной темой слушаний станут требования компенсации со стороны родственников погибших
В Нидерландах сегодня, 31 августа, возобновятся судебные слушания по делу о сбитом рейсе MH17 над Донбассом в июле 2014 года. Об этом сообщается на официальном аккаунте трагедии в Twitter.
Как отмечается, главной темой этих слушаний станут требования компенсации со стороны родственников погибших. Также суд рассчитывает заслушать защиту относительно требований дополнительного расследования.
Всего в рамках этих слушаний ожидается 3 сессии продолжительностью по 2 недели каждая: с 31 августа по 11 сентября, с 28 сентября по 9 октября и со 2 по 13 ноября.
Напомним, ранее в Нидерландах во время десятого заседания по делу о сбитом самолете рейса МН17, суд отклонил просьбу защиты подозреваемых о повторном запросе спутниковых данных в НАТО.