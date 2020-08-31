В Нидерландах возобновляют слушания по делу MH17

Главной темой слушаний станут требования компенсации со стороны родственников погибших

Как отмечается, главной темой этих слушаний станут требования компенсации со стороны родственников погибших. Также суд рассчитывает заслушать защиту относительно требований дополнительного расследования.

Всего в рамках этих слушаний ожидается 3 сессии продолжительностью по 2 недели каждая: с 31 августа по 11 сентября, с 28 сентября по 9 октября и со 2 по 13 ноября.

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Напомним, ранее в Нидерландах во время десятого заседания по делу о сбитом самолете рейса МН17, суд отклонил просьбу защиты подозреваемых о повторном запросе спутниковых данных в НАТО.