В Нидерландах устроили акцию против ограничений из-за коронавируса

Правоохранители задержали двух активистов

В нидерландском городе Гаага около 1,5 тысяч людей вышли на протест против карантинные ограничения, которые были введены из-за распространения коронавирусной инфекции. Одного митингующего задержали за оскорбление полицейского, а другого - для установления личности, сообщает NOS.

Согласно сообщению, в целом митинг в парке Маливельд против карантина проходил мирно. Однако некоторые присутствующие явно нарушали социальную дистанцию в 1,5 метра.

Как отмечается, мирная акция протеста была посвящена "безумию", которое, по их мнению, творится вокруг заболевания и ограничения прав и свобод граждан.

Полиция время от времени обращалась к организаторам с просьбой напоминать участникам о обязательные меры безопасности.

Om 14.00 uur moet het hier beginnen. Gemoedelijk sfeertje pic.twitter.com/zcscUf1vzr — Sander Knura (@sanderknura) August 1, 2020

Как известно, по данным Центра Джона Хопкинса с начала пандемии в Нидерландах обнаружили 55 021 случай коронавируса, из которых 6 167 - умерли, а побороли болезнь - 200 человек.

Напомним, вчера, 1 августа, в столице Германии Берлине около 15 тысяч человек вышли на протест против "коронавирусного заговора".