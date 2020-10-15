В Нидерландах собрали электрокар из переработанных отходов
Машина разгоняется до 90 километров в час
Студенты Нидерландского города Эйнтховен собрали электрокар используя переработанные отходы и два акамулятора. Электромобиль получил название Luka. Об этом говорится на сайте Ейнтховенского технологического университета.
Для создания салона электрокара использовали выловленный из океана пластик и крупногабаритные бытовые отходы. Сиденье обустроили с конского волоса и кокосового волокна, а вместо краски взяли цветную пленку.
Автомобиль из отходов разгоняется до 90 километров в час. Такую скорость обеспечивают два акамулятора, которые подключенны к задним колёсам. Вместе с двигателями электрокар весит 460 килограмм.
Над проектом работали 22 студента, в течение 18 месяцев.
Напомним, что в мире насчитывается около шести миллионов электрокаров. По прогнозам экспертов, до 2030 года, это количество увеличится в 50 раз.