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В Нидерландах собрали электрокар из переработанных отходов

Электрокар из переработанных отходов TU/ecomotive

Машина разгоняется до 90 километров в час

Студенты Нидерландского города Эйнтховен собрали электрокар используя переработанные отходы и два акамулятораЭлектромобиль получил название Luka. Об этом говорится на сайте Ейнтховенского технологического университета. 

Для создания салона электрокара использовали выловленный из океана пластик и крупногабаритные бытовые отходыСиденье обустроили с конского волоса и кокосового волокна, а вместо краски взяли цветную пленку 

Автомобиль из отходов разгоняется до 90 километров в час. Такую скорость обеспечивают два акамулятора, которые подключенны к задним колёсам. Вместе с двигателями электрокар весит 460 килограмм.  

Над проектом работали 22 студента, в течение 18 месяцев. 

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Напомнимчто в  мире насчитывается около шести миллионов электрокаров. По прогнозам экспертов, до 2030 года, это количество увеличится в 50 раз. 

 

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