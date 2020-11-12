В Нидерландах приостановили рассмотрение дела о захвате украинских моряков в Керченском проливе

Захват украинских кораблей в 2018 году Скриншот из видео

Решение связано с процедурными моментами

Международный арбитраж в Гааге приостановил рассмотрение по существу иска Украины против России о захвате кораблей и военных моряков в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом говорится в решении суда.

Отмечается, что решение арбитража связано с процедурными моментами. В частности, в августе текущего года Россия пыталась оспорить юрисдикцию суда по делу захвата моряков из-за якобы не связанной спора с военными действиями. Однако в сентябре Украина требовала объединить предыдущие возражения российской стороны с рассмотрением дела по существу и не рассматривать вопрос юрисдикции.

Сейчас же арбитраж решил, что возражения России должны рассматриваться именно на предварительном этапе, поэтому приостановил рассмотрение дела по существу. Теперь Украина в течение трех месяцев должна подать ответ на возражения РФ, и только после этого суд будет принимать решение относительно дальнейших шагов.

Новости по теме: В суде Нидерландов сегодня возобновляются слушания по делу МН17

Напомним, 25 ноября 2018 года катера пограничной службы ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе Военно-морских сил ВС Украины в Азовском море. Впоследствии российский спецназ захватил три военных украинских корабля: артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу". При этом были ранены шестеро украинских моряков.