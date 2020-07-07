В Нидерландах полиция разоблачила тюрьму с камера для пыток, которые организовали в грузовых контейнерах

Найденая в Нидерландах камера для пыток с переработанным стоматологическим креслом Associated Press News

В "камере пыток" также нашли стоматологическое кресло, плоскогубцы, скальпели и наручники

Полиция Нидерландов арестовала шестерых мужчин после того, как обнаружила морские контейнеры, переделанные в импровизированную тюрьму из звукозахищеною "камерой пыток". Об этом сообщает АР.

Согласно сообщению, обнаружили тюрьму в рамках расследования 26Lemont, основанного на миллионах сообщений из зашифрованных телефонов EncroChat, которые используют преступники.

22 июня офицеры национальной полиции Нидерландов арестовали шесть мужчин по подозрению в преступлениях, включая подготовку похищения людей. Именно в этот день правоохранители также обнаружили семь переработанных морских контейнеров на складе в небольшом селе на юго-западе Нидерландов, недалеко от границы с Бельгией.

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Как отмечается, информацию о "тюрьме", в частности фото контейнера для пыток со стоматологическим креслом, которое имело ремни для рук и ног, было получено как раз с телефона EncroChat. Кроме этого, сообщения содержали имена потенциальных жертв, которых удалось предупредили, и они скрылись.

"Шесть контейнеров были предназначены для камер, в которых людей могли связать, а один контейнер был предназначен как камера для пыток", - рассказал руководитель Национальной следственной службы полиции Энди Крааг. Также во время обысков контейнеров обнаружили мешки с инструментами, в частности, резцами для живой изгороди, скальпелями и плоскогубцами, которые, вероятно, были предназначены для истязания жертв.

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