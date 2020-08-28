В Нидерландах из музея в третий раз похитили картину стоимостью 15 млн евро

Злоумышленники взломали двери музея и похитили полотно

Картина " Два улыбающихся мальчика" Фото из открытых источников

В нидерландском городе Лердам из музея похитили картину Франса Халса под названием "Два улыбающихся мальчика", написанную в 16 веке. Об этом сообщила пресс-служба полиции Нидерландов.

Отмечается, что инцидент произошел около 3:30 утра по местному времени, – тогда в музее сработала сигнализация. Приехавшие на место правоохранители обнаружили, что в помещении музея сломана задняя дверь, а одна из картин похищена.

Известно, что музей был закрыт с начала введения в стране ограничений из-за пандемии коронавируса. Полицейские не обнаружили злоумышленников, поэтому до сих пор проводят экспертизы и пытаются поймать похитителей.

В полиции рассказали, что картину "Два улыбающихся мальчика", приблизительная стоимость которой составляет 15 млн евро, похищают уже в третий раз. В частности, в 1988 году ее украли вместе с картиной Якова ван Руйсдаеля, а нашли аж через три года. Обе картины снова исчезли в 2011-м, и их разыскивали в течение 6 месяцев. Тогда за эту кражу осудили четырех мужчин.

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Напомним, не так давно в нидерландском городе Гаага около 1,5 тысячи человек вышли на протест против карантинных ограничений, которые ввели из-за распространения коронавирусной инфекции. Во время этого одного митингующего задержали за оскорбление полицейского, а другого - для установления личности.