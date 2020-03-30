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В Нидердандах из закрытого на карантин музея похитили картину ван Гога

Стоимость работы в музее не называют

"Весенний сад" Винсента ван Гога Daily Mail

Из закрытого на карантин музея Уильяма Сингера в городе Ларен, что неподалеку от Амстредама, похитили картину Винсента ван Гога "Весенний сад". Об этом сообщает Daily Mail

Согласно сообщению, музей был закрыт 12 марта вместе с музеем Винсента ван Гога и Государственным музеем в Амстердаме из-за пандемии коронавируса.

Как отмечается, полотно не принадлежало музею, а было арендовано. Его похитили рано утром в понедельник, 30 марта. Грабители пробрались внутрь через стеклянные входные двери и взяли только "Весенний сад". 

На картине 1884 года изображен красивый сад в городе Нуенен, где в то время жил ван Гог. Также на полотне можно увидеть женщину возле кустов и здание церкви на заднем плане.

По словам представителей музея, откуда похитили картину, меры безопасности полностью соответствовали протоколу. 

Напомним, недавно в Великобритании из Оксфордского университета украли картины XVI и XVII веков, стоимость которых оценивается в несколько миллионов фунтов стерлингов.

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