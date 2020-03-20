В Ницце ввели комендантский час
Сам мэр Ниццы Эстрози и его жена инфицированы коронавирусом
Во французской Ницце запретили гражданам покидать дома после 20 часов. Об этом сообщил мэр города Кристиан Эстрози на своей странице в Twitter.
"Я поддерживаю меры, которые будут включать и комендантский час. Они не будут касаться лиц, деятельность которых необходима для санитарной системы города", - заявил городской голова.
По данным издания Le Journal du Dimanche, соответствующий приказ мэра уже подписан 20 марта. Он сразу вступает в действие и предусматривает запрет гражданам находиться вне помещений после 20 часов.
Мэр пояснил: если все магазины и аптеки закрываются в это время, то ни одному человеку нет смысла выходить на улицу.
Сам мэр Ниццы Эстрози и его жена инфицированы коронавирусом.
Отметим, Франция занимает пятое место по количеству случаев заражения COVID-19 в Европе.
Общее количество смертельных случаев в стране достигло 372 человек. Всего коронавирусом заразились более 10 тыс. французов.