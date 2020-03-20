В Ницце ввели комендантский час

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Сам мэр Ниццы Эстрози и его жена инфицированы коронавирусом

Во французской Ницце запретили гражданам покидать дома после 20 часов. Об этом сообщил мэр города Кристиан Эстрози на своей странице в Twitter.

"Я поддерживаю меры, которые будут включать и комендантский час. Они не будут касаться лиц, деятельность которых необходима для санитарной системы города", - заявил городской голова.

По данным издания Le Journal du Dimanche, соответствующий приказ мэра уже подписан 20 марта. Он сразу вступает в действие и предусматривает запрет гражданам находиться вне помещений после 20 часов.

Мэр пояснил: если все магазины и аптеки закрываются в это время, то ни одному человеку нет смысла выходить на улицу.

Сам мэр Ниццы Эстрози и его жена инфицированы коронавирусом.

Отметим, Франция занимает пятое место по количеству случаев заражения COVID-19 в Европе.

Общее количество смертельных случаев в стране достигло 372 человек. Всего коронавирусом заразились более 10 тыс. французов.