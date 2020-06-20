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В немецком городе установили памятник Ленину

Памятник Ленину в Германии Фото из открытых источников

Это первая статуя Ленина в бывшей Западной Германии

В немецком Гельзенкирхене на фоне демонтажа во многих городах мира памятников противоречивым историческим фигурам установили в субботу, 20 июня, статую “вождя мирового пролетариата” Владимира Ленина. Об этом сообщает Немецкое радио.

“Статую Ленина открыто сегодня в Гельзенкирхене перед штаб-квартирой Марксистско-ленинской партии Германии (MLPD)”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что город безрезультатно пыталось предотвратить установлению статуи. Возведение 2-метровой статуи несколько раз переносили. Городская власть заблокировала установку памятника Ленину на центральном перекрестке напротив городского паласа в стиле ренессанс, но немецкие марксисты-ленинисты отвоевали свое право через высший административный суд.

Перед открытием председатель MLPD Габи Фехтнер назвала Ленина “важным историческим деятелем и пионером борьбы за свободу и демократию для народных масс”.

Чешское издание Lidovky со своей стороны рассказывает, что статуя Ленина была изготовлена еще в 1957 году в бывшей Чехословакии. Памятник стоял на территории Горжовицького машиностроительного завода, однако после бархатной революции исчез, и никто из местных жителей не имеет представления, что с ним произошло. MLPD утверждает, что купила статую на интернет-аукционе за 16 тыс. евро у австрийского коллекционера.

Это первая статуя Ленина в бывшей Западной Германии.

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напомним, министр обороны Чехии Любомир Метнар заявил, что страна с уважением относится к воинам Красной Армии и заботится об их захоронения на своей территории, но демонтирован памятник советскому маршалу Ивану Коневу не отдаст России.

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