В немецком городе Трир автомобиль врезался в толпу пешеходов. Погибли два человека
Около 10 человек в числе пострадавших
В городе Трир на западе Германии водитель автомобиля въехал в толпа пешеходов. Об этом сообщает региональное издание SWR.
По предварительным данными, два человека погибли. Есть ли прочие потерпевшие - сперва было неясно. Но позже сообщили о 10 пострадавших.
Водитель автомобиля задержан, были ли его действия злонамеренными или случайными, пока не известно.
Местные СМИ сообщают, что наезд совершил 51-летний гражданин Германии.
Germany: At least 2 dead, 10 injured after car crashes into pedestrians in #Trier pic.twitter.com/9tdhB6OkRo— Amichai Stein (@AmichaiStein1) December 1, 2020
BREAKING - Car plows through pedestrians in the German city of Trier, at least 2 dead, 10 injured. The police rammed the car and arrested the driver.pic.twitter.com/oQHM83arwv— Disclose.tv (@disclosetv) December 1, 2020
Напомним, вечером в понедельник, 2 ноября, в центре Вены произошли нападения в шести местах, в результате чего погибли три человека и многие другие получили травмы.
Впоследствии в СМИ появилась информация, что ликвидированным 20-летним террористом в Вене оказался Куртин С., который, кроме австрийского паспорта, имел еще паспорт Северной Македонии.