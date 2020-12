В немецком городе Трир автомобиль врезался в толпу пешеходов. Погибли два человека

Около 10 человек в числе пострадавших

В городе Трир на западе Германии водитель автомобиля въехал в толпа пешеходов. Об этом сообщает региональное издание SWR.

По предварительным данными, два человека погибли. Есть ли прочие потерпевшие - сперва было неясно. Но позже сообщили о 10 пострадавших.

Водитель автомобиля задержан, были ли его действия злонамеренными или случайными, пока не известно.

Местные СМИ сообщают, что наезд совершил 51-летний гражданин Германии.

Germany: At least 2 dead, 10 injured after car crashes into pedestrians in #Trier pic.twitter.com/9tdhB6OkRo

BREAKING - Car plows through pedestrians in the German city of Trier, at least 2 dead, 10 injured. The police rammed the car and arrested the driver.pic.twitter.com/oQHM83arwv