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В немецком городе Трир автомобиль врезался в толпу пешеходов. Погибли два человека

Теракт в Трире Фото из открытых источников

Около 10 человек в числе пострадавших

В городе Трир на западе Германии водитель автомобиля въехал в толпа пешеходов. Об этом сообщает региональное издание SWR.

По предварительным данными, два человека погибли. Есть ли прочие потерпевшие - сперва было неясно. Но позже сообщили о 10 пострадавших.

Водитель автомобиля задержан, были ли его действия злонамеренными или случайными, пока не известно.

Местные СМИ сообщают, что наезд совершил 51-летний гражданин Германии.

 

Напомним, вечером в понедельник, 2 ноября, в центре Вены произошли нападения в шести местах, в результате чего погибли три человека и многие другие получили травмы. 

Впоследствии в СМИ появилась информация, что  ликвидированным 20-летним террористом в Вене оказался Куртин С., который, кроме австрийского паспорта, имел еще паспорт Северной Македонии. 

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