В небе над Китаем пролетел большой огненный шар. Видео

Огненный шар осветил утреннее небо Китая ladbible.com

Шар на несколько секунд осветил утреннее небо, после чего врезался в землю

В Китае 23 декабря утром в небе пролетел большой огненный шар, который озарил землю, после чего он спрятался за горизонтом. Об этом сообщает LADbible.

По предварительной информации, это пролетел метеорит, который в результате врезался в землю. На кадрах, которые сделали свидетели, видно, как большой шар осветил темное утреннее небо.

Объект, который появился в небе, был снят на видео при падении на землю в округе Нангцянь на северо-западе провинции Цинхай. По предварительным данным, жертв нет. Инцидент произошел примерно в 7 утра среды.

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Напомним, недавно большой огненный шар пролетел над мексиканским городом Монтеррей, после чего также спрятался за кадром. Позже стало известно, что произошел пролет метеорита, который упал в городе Сьюдад-Виктория.

Ранее в небе над японской столицей Токио пролетел яркий метеор со звуками, похожими на взрыв, который напугал местных жителей.