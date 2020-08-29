В НАТО ответили Лукашенко о "наращивание сил" у границ

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Войска НАТО были развернуты еще до политического кризиса в Беларуси

Силы Североатлантического альянса в Балтийском регионе были развернуты еще до политического кризиса в Беларуси и имеют исключительно оборонительный характер. Об этом заявила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску в комментарии агентству "Интерфакс-Запад".

"Наши развертывания в Балтийском регионе на территории союзников по НАТО имеют оборонительный характер, они предшествовали кризису в Беларуси, и мы действуем прозрачно в том, что касается боевой подготовки и учений, которые планируются на долгосрочный период", - сказала Лунгеску.

Она также вспомнила слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Альянс остается бдительным и готов защищать всех союзников.

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Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил, что в случае повторных выборов Беларусь погибнет "как государство, как народ, как нация". В этом контексте он заявил, что на западных границах Беларуси идет наращивание сил альянса.