В НАТО обеспокоены дезинформацией со стороны России и Китая на фоне пандемии COVID-19

В Киеве ждут делегацию НАТО в мае следующего года Фото из открытых источников

Также в альянсе обсудят, как лучше реагировать на эти кампании, чтобы во времена гуманитарного кризиса враги не сеяли недоразумения между союзниками

В НАТО обеспокоены дезинформацией, которую распространяют РФ и Китай о коронавирусном кризисе, и собираются дать отпор их усилиям. Об этом заявила посол США при НАТО Кей Бейли Хатчисон во время онлайн-брифинга накануне встречи министров обороны альянса, пишет "Европейская правда".

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По ее словам, министры обсудят, как отреагировать на кампанию по дезинформации.

"Мы обеспокоены дезинформацией, которую продвигают РФ и Китай… Они ложно распространяют информацию, что хотят помочь, что вирус начался в США или Европе. Все это неправда", - сказала Хатчисон.

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Она отметила, что в НАТО обсудят, как лучше реагировать на эти кампании, чтобы во времена гуманитарного кризиса враги не сеяли недоразумение между союзниками.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО утвердит новый пакет поддержки Украине.