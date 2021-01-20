В NASA рассказали, почему прекратили опробовать новую "мегаракету"

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Способ настройки компонентов был немного устаревшим

Проблема с гидравлическими системами привела к преждевременному прекращению основных испытаний новой "мегаракеты" NASA. Об этом сообщает ВВС.

В агентстве заявили, что способ, которым компоненты ракеты были настроены для теста, был "немного консервативным", и это привело к преждевременной остановке.

Вопреки ранее высказанным опасениям, в агентстве заявили, что не было никаких признаков повреждения огромной основной ступени системы космического запуска (SLS).

Ранее в субботу, 16 января, NASA досрочно завершило важное испытание двигателей для своей новой "мегаракеты", которая должна была доставить людей на Луну. Четыре двигателя запустили, они проработали чуть более минуты, после чего их выключили.

Отметим, что SLS является частью программы NASA "Артемида", целью которой является доставить людей на Луну. Когда она совершит свой первый полет, возможно, уже в этом году, SLS станет самой мощной ракетой, которую когда-либо отправляли в космос.

Ранее сообщалось, что марсоход Perseverance ("Настойчивость") Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) записывать звуки на Марсе после своего приземления, которое ожидается в феврале.