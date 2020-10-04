В Нагорном Карабахе с начала обострения погибли 22 мирных жителя, – Генпрокуратура Азербайджана

В результате конфликта 74 человека ранены

Нагорный Карабах

В результате обострения военных действий между Азербайджаном и Армению в Нагорном Карабахе погибло 22 мирных жителя. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана в комментарии "РИА Новости".

Отмечается, что с начала обострения 74 человека ранены. "Число погибших на данный момент составляет 22 человека. Раненых 74. Число гражданских объектов, которым нанесен ущерб - 49, домов – 248", – говорится в комментарии.

Кроме того, пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана в Фейсбук сообщила, что вчера, 3 октября, в результате боевых действий погибли 2 жителей города Бейлаган. Баку обвиняет армянскую сторону в нанесении серьезного ущерба жилым домам.

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Напомним, 27 сентября Армения и Азербайджан начали боевые действия на границе и обвинили друг друга в эскалации насилия в Нагорном Карабахе.

Впоследствии Армения объявила в стране военное положение и всеобщую мобилизацию резерва.

Позже указ об объявлении военного положения в стране подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В свою очередь, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым призвал последнего к прекращению огня в Нагорном Карабахе.