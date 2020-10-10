В Нагорном Карабахе после начала перемирия погиб гражданский, – Генпрокуратура Азербайджана

Азербайджан обвиняет армянскую сторону в обстреле двух поселений

Нагорный Карабах

В результате обстрела в Нагорном Карабахе после начала перемирия погиб гражданский житель. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана в Фейсбук.

Отмечается, что жертвой обстрела стал житель села Чаменли 1974 года рождения. В Баку в нарушении перемирия обвиняют армянскую сторону. В частности, в Генпрокуратуре заявили об обстреле поселений Чаменлы и Зангишали Агдамского района со стороны Еревана.

Сейчас известно, что в Азербайджане открыли уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса страны. Сотрудники прокуратуры проводят все возможные следственные действия в боевых условиях.

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Напомним, 9 октября, по итогам консультаций в Москве при посредничестве МИД РФ, министры иностранных дел Армении и Азербайджана договорились о перемирии между странами.

Однако, впоследствии Министерство обороны Азербайджана заявило об интенсивных обстрелах в районе Нагорного Карабаха и уничтожении большого количества живой силы армянской армии.

Сегодня, 10 октября, Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах. Заключенное перемирие должно было вступить в силу в субботу в 12:00.