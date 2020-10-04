В Нагорном Карабахе опубликовали доказательства обстрела жилых районов кассетными бомбами

Армяне опубликовали доказательства обстрела жилых районов кассетными бомбами Европейская правда

Кассетные бомбы рассчитаны на поражение незащищенного населения, а после падения боеприпаса его элементы могут в дальнейшем представлять опасность для людей

Власть самопровозглашенной "республики Арцах", которая фактически контролируется Арменией, опубликовала видео, на котором показан обстрел одного из городов кассетными бомбами, представляющими угрозу мирному населению. Об этом сообщает Европейская правда.

Как отмечается, армянская сторона несколько раз заявляла о якобы использовании Азербайджаном кассетных бомб при обстреле жилых районов карабахских городов. На обнародованном в воскресенье видео показано, что эти боеприпасы применяются в Нагорном Карабахе.

Так, на видеозаписи с автомобильного регистратора зафиксировано начало авиаобстрела и слышен предупредительный сигнал тревоги. После этого на улицах, где расположены жилые дома, начинают раздаваться взрывы.

По данным издания, речь идет о взрыве кассетного боеприпаса - бомбы, снаряженной большим количеством меньших взрывных элементов.

Заметим, в мире этот вид оружия считают негуманным средством ведения войны, ведь кассетные бомбы рассчитаны на поражение незащищенного населения, а не бронированных военных объектов.

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Кроме этого, элементы, которые не разорвались после падения боеприпаса, длительное время остаются взрывоопасными.

Международная конвенция о запрете кассетных бомб вступила в силу в 2010 году и действует в государствах, которые ее ратифицировали. Однако, Армения и Азербайджан не являются сторонами этого договора.

Напомним, недавно Азербайджан обвинил вооруженные силы Армении в ракетном обстреле города Гянджа, а также Физулинского, Агдамского и Тертерского районов. В то же время в Армении опровергли свою причастность к обстрелам и добавили, что Баку нанес удары по гражданским объектам в городе Степанакерт, который называют столицей Нагорного Карабаха.