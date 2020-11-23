В начале зимы украинцы смогут наблюдать уникальное сближение Юпитера и Сатурна, которого не было 800 лет

Юпитер и Сатурн Фото из открытых источников

Максимальное приближение Юпитера и Сатурна ожидается 21 декабря

В первый месяц зимы украинцы смогут наблюдать редкое астрономическое явление – после захода Солнца произойдет максимальное сближение Юпитера и Сатурна, поэтому на ночном небе планеты будут выглядеть как одна яркая точка. Об этом сообщает Phys.org.

Согласно сообщению, Юпитер и Сатурн сближаются с частотой примерно раз в 20 лет, но так близко, как 21 декабря 2020 года, планеты не были со времен Средних веков.

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"Вам необходимо будет обзавестись машиной времени и вернуться в рассвет 4 марта 1226 года, чтобы увидеть такое удивительное сближение Юпитера и Сатурна", – рассказал астроном Патрик Хартиган из Университета Райса.

Как отмечается, сближение планет продлится в период с 16 по 25 декабря – в эти дни видимое расстояние между Сатурном и Юпитером будет соответствовать одной пятой диаметра Луны. Невооруженным глазом планеты будут выглядеть как одна точка.

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Известно, что наблюдать за сближением Юпитера и Сатурна можно будет из любого места на Земле, но при условии ясного неба. Приближенные планеты будут появляться низко на западном небе примерно через час после захода солнца каждый вечер.

"Для того, чтобы увидеть редкий астрономический феномен, посмотрите на западную часть неба примерно через час после захода Солнца. Чем севернее вы находитесь, тем меньше у вас будет времени, прежде чем планеты окажутся ниже горизонта", – предупреждают ученые.

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Напомним, в конце ноября мимо Земли пролетит "потенциально опасный" астероид диаметром около 510 м. Астероид 2000 WO107 пролетит на расстоянии 4,3 млн км от Земли, что в 11 раз больше расстояния от Земли до Луны.