В Мюнхене из-за COVID-19 запретили алкоголь на местах, где должен был состояться Октоберфест

Октоберфест в Мюнхене Фото из открытых источников

Фестиваль отменили впервые за 70 лет

Власти Мюнхена не только отменили проведение известного ежегодного пивного фестиваля Октоберфест, но и запретили алкоголь, чтобы избежать проведения "двойников" этого праздника. Об этом сообщает DW.

Согласно сообщению, ежегодный фестиваль должен был начаться в субботу, 19 сентября, и продлиться до 4 октября, однако из-за пандемии коронавирус мероприятия были отменены.

Кроме проведения самого праздника, власти Мюнхена даже запретили употребление алкоголя с 9 часов 19 сентября на Терезиенвизе - площадке, где обычно проводится главный праздник.

Как отмечается, на такой шаг пошли, так как опасались, что любители пива захотят провести альтернативные празднества. Однако представители полиции, дежурившие на месте, заявили, что атмосфера остается спокойной.

Новости по теме: Германия отменяет с 1 октября общее предостережение относительно поездок за пределы ЕС

Напомним, в апреле премьер-министр Баварии Маркус Зедер и обербургомистр Мюнхена Дитер Райтер заявили, что Октоберфест-2020 отменили из-за пандемии COVID-19.