В Мьянме из-за оползня в нефритовой шахте погибли более 160 человек

Оползень в Мьянме Голос Америки

Сейчас поисково-спасательные работы приостановили из-за сильных дождей

В Мьянме в результате оползня погибли 162 человека, которые работали в шахте по добыче нефрита. Об этом сообщает Голос Америки.

Согласно сообщению, 162 человека были погребены под слоями земли после того, как произошел оползень на шахте по добыче нефрита и жадеита.

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Как отмечается, большинство из погибших - это старатели, которые собирали камни в старых карьерах города Пхакан в штате Качин.

Также известно, что в результате инцидента еще 23 человека получили ранения и были госпитализированы. Из-за сильных дождей в регионе местным властям пришлось приостановить поисково-спасательные работы.

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Напомним, недавно на одной из шахт ПАО "Лисичанскуголь" произошел обвал, в результате чего погиб работник, еще один получил травмы.