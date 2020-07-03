В Мьянме из-за оползня в нефритовой шахте погибли более 160 человек
Сейчас поисково-спасательные работы приостановили из-за сильных дождей
В Мьянме в результате оползня погибли 162 человека, которые работали в шахте по добыче нефрита. Об этом сообщает Голос Америки.
Согласно сообщению, 162 человека были погребены под слоями земли после того, как произошел оползень на шахте по добыче нефрита и жадеита.
Как отмечается, большинство из погибших - это старатели, которые собирали камни в старых карьерах города Пхакан в штате Качин.
Также известно, что в результате инцидента еще 23 человека получили ранения и были госпитализированы. Из-за сильных дождей в регионе местным властям пришлось приостановить поисково-спасательные работы.
Напомним, недавно на одной из шахт ПАО "Лисичанскуголь" произошел обвал, в результате чего погиб работник, еще один получил травмы.