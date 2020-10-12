В МВД Беларуси предупредили, что готовы применять боевое оружие против протестующих
В ведомстве заявляют, что протесты стали организованными и радикальными
Первый заместитель министра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич заявил, что силовики при необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие. Об этом сообщает в Telegram пресслужба МВД Беларуси.
По словам Козакевича, протесты в Беларуси постепенно "затихают" по массовости и территорией, но становятся "более организованным и крайне радикальными".
"Пример этого-протестные акции в минувшее воскресенье. Еще днем и вечером это были камни, бутылки, ножи и летевшие заточки, а уже ночью - баррикады и горящие покрышки. Ничего общего с гражданским протестом это не имеет", - сказал замминистра.
Следует заметить, что Козакевич назвал белорусских протестующих "группами боевиков, радикалами, анархистами и футбольными фанатами".
"От имени Министерства внутренних дел заявляю: мы не уйдем с улиц и обеспечим порядок в стране", - подытожил представитель МВД.
Напомним, накануне в Минске и других белорусских городах состоялся воскресный "Марш гордости", во время которого силовики применили против митингующих водометы и светошумовые гранаты.